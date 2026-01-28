Parere favorevole alla proposta di legge regionale sul dolore pelvico cronico
La maggioranza in Regione ha dato il via libera alla proposta di legge sul dolore pelvico cronico. La legge, presentata dai consiglieri della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, mira a tutelare le persone che soffrono di questa condizione. Durante la riunione della commissione “Salute, Sicurezza sociale”, la proposta ha ottenuto un parere favorevole, aprendo la strada a possibili interventi specifici per chi convive con questo problema.
In Commissione via libera della maggioranza al progetto di legge proposto dalla Lega per il riconoscimento e la tutela dei pazienti “L'obiettivo del progetto di legge è garantire il diritto alla salute delle persone affette da dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate, tutelarne le condizioni di vita individuali e sociali, promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società - riferiscono i consiglieri regionali Mannetti e D'Incecco. “Il dolore pelvico cronico – aggiungono - è una condizione diffusa, spesso invisibile e ancora poco riconosciuta, che può risultare fortemente invalidante e compromettere la qualità della vita di chi ne soffre, incidendo sulla sfera fisica, psicologica, relazionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it
