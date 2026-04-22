Spectre alla vaccinara | l’intelligence informatica ma all’italiana

Il film Spectre, parte della serie di James Bond interpretata da Daniel Craig, ha raccolto circa 880 milioni di dollari al botteghino. Questa pellicola ha attirato l’attenzione non solo per il suo successo commerciale, ma anche per alcuni aspetti legati alla sicurezza informatica. In particolare, sono emerse notizie riguardanti presunte vulnerabilità di sistemi di intelligence e sicurezza che avrebbero coinvolto eventi collegati alla produzione cinematografica.

Il film Spectre della famosa saga di James Bond con interprete Daniel Craig, ha incassato ben 880 mln di dollari. La trama narrava di una super intelligence informatica che avrebbe dovuto governare il mondo. La “Spectre” scoperta in questi giorni a Roma, sequel di quella già a giudizio a Milano, la cosiddetta squadra “Fiori” intorno a Giuseppe Del Deo, ex uomo forte dei servizi segreti italiani fino ad un anno fa, era molto più alla vaccinara, si occupava di cose, e segreti, di casa nostra. Spiava imprenditori, politici, soggetti pubblici, preparava dossier, faceva bonifiche, faceva abusivamente accesso a banche dati riservate, probabilmente hackerava, e violava i firewall.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spectre alla vaccinara: l’intelligence informatica, ma all’italiana Notizie correlate Cambio di paradigma. L’intelligence italiana alla sfida tecnologica“L’innovazione tecnologica non accompagna più il cambiamento, lo orienta e lo accelera”. Dalla cacio e pepe alla coda alla vaccinara: si scaldano i fornelli per il Carbonara FestivalFervono i preparativi per il “Carbonara Festival”; in programma nei giorni 20, 21 e 22 febbraio presso l’area parcheggio sud della Stazione Lido di...