Cambio di paradigma L’intelligence italiana alla sfida tecnologica

La Relazione Annuale 2026 sull’intelligence italiana presenta un cambio di paradigma, spostando l’attenzione dall’innovazione come obiettivo a considerarla un motore del cambiamento. Il documento, intitolato “Governare il cambiamento”, evidenzia come la tecnologia diventi elemento centrale nell’evoluzione delle attività di intelligence, segnando una nuova direzione per le strategie nazionali in questo settore.

"L'innovazione tecnologica non accompagna più il cambiamento, lo orienta e lo accelera". La relazione annuale presentata dal Dis al Parlamento segna un elemento di discontinuità dal passato. Non più innovazione ma motore del cambiamento. La Relazione Annuale 2026 sull'intelligence, intitolata "Governare il cambiamento", trasforma il paradigma della tecnologia. "L'innovazione tecnologica non accompagna più il cambiamento, lo orienta e lo accelera", si legge nel documento presentato mercoledì. "Ridefinisce le modalità di esercizio del potere, modifica la natura delle minacce e condiziona la capacità dello Stato di prevenirle e contrastarle.

Il capo del Dis e la capacità tecnologica dell'intelligence italiana(Adnkronos) - La relazione di Vittorio Rizzi, prefetto e direttore del Dis, si è imposta come uno dei momenti più densi e sistemici della sesta...

Oltre la cura: l’Italia alla sfida di un nuovo paradigma tra salute, ambiente e giustizia socialeDi fronte a dati allarmanti su inquinamento e declino del benessere, le recenti iniziative di Ministero della Salute e Istat segnano un cambio di...

10.000 ORE DI VOLO: L'impresa Degli Eurofighter Italiani In Kuwait

