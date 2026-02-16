Dalla cacio e pepe alla coda alla vaccinara | si scaldano i fornelli per il Carbonara Festival
Il Carbonara Festival si avvicina, e i cuochi si preparano a mettere in tavola piatti tipici come la cacio e pepe e la coda alla vaccinara, perché vogliono catturare l’attenzione degli appassionati di cucina romana. Le tre giornate, dal 20 al 22 febbraio, si svolgeranno nell’area parcheggio sud della Stazione Lido di Reggio Calabria, dove i fornelli si accendono già in vista della grande festa gastronomica.
Fervono i preparativi per il “Carbonara Festival”; in programma nei giorni 20, 21 e 22 febbraio presso l’area parcheggio sud della Stazione Lido di Reggio Calabria. Il “Carbonara Festival”, promosso dall’Associazione Mercati d’Eccellenza Italiana, si configura come manifestazione commerciale straordinaria a carattere enogastronomico; con valenza comunale e provinciale. In programma dj set venerdì dalle ore 21,30 fino a Mezzanotte; Stornelli Romani e musica Italiana live sabato sera e domenica a pranzo Intrattenimento per bambini dalle 11 alle 15 di Domenica .🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese? Costa 500 euro: si va dai mini hot dog alla ‘prima cacio e pepe’ del 2026
Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese, dal costo di 500 euro, offre un’esperienza culinaria che si estende fino alla mezzanotte.
Nel weekend la gastronomia torna protagonista, a Longiano si scaldano i fornelli per la festa "Sei un maiale se"
Nel weekend, a Longiano, la tradizione gastronomica romagnola torna protagonista con la festaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Raviolo d’Oro: i ravioli alla cacio e pepe nel cuore segreto del centro storico; I 12 piatti iconici di Riccardo Camanini che mangeremo nel suo prossimo ristorante; Supplì & Fritti romani Festival; La lezione di Riccardo Camanini: perché la cucina di Lido 84 ha segnato un’epoca.
Cacio e pepe al burro?. «Basta con le profanazioni, insegniamo la tradizione»Giù le mani dalla cacio e pepe. Gli expat della Capitale che ora si trovano a Londra non ci stanno a vedere che i classici della cucina romana vengano travisati Oltremanica. Un malcostume frequente ... ilmessaggero.it
Lido 84 e la lezione di Riccardo Camanini: ecco come la sua cucina ha segnato un’epocaDalla formazione con Gualtiero Marchesi alla New Ancient Cuisine, passando per piatti iconici come la Cacio e pepe in vescica: il pensiero, il metodo e l’eredità dello chef di Lido 84 ... msn.com
Carbonara Festival. . REGGIO CALABRIA: CARBONARA FESTIVAL- Il Meglio della Cucina Romana SIAMO QUELLI ORIGINALI - DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI Da VENERDI 20 a DOMENICA 22 FEBBRAIO LUNGOMARE FALCOMATÀ ( al - facebook.com facebook