Dalla cacio e pepe alla coda alla vaccinara | si scaldano i fornelli per il Carbonara Festival

Fervono i preparativi per il “Carbonara Festival”; in programma nei giorni 20, 21 e 22 febbraio presso l’area parcheggio sud della Stazione Lido di Reggio Calabria. Il “Carbonara Festival”, promosso dall’Associazione Mercati d’Eccellenza Italiana, si configura come manifestazione commerciale straordinaria a carattere enogastronomico; con valenza comunale e provinciale. In programma dj set venerdì dalle ore 21,30 fino a Mezzanotte; Stornelli Romani e musica Italiana live sabato sera e domenica a pranzo Intrattenimento per bambini dalle 11 alle 15 di Domenica .🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese, dal costo di 500 euro, offre un’esperienza culinaria che si estende fino alla mezzanotte.

Nel weekend, a Longiano, la tradizione gastronomica romagnola torna protagonista con la festa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Raviolo d’Oro: i ravioli alla cacio e pepe nel cuore segreto del centro storico; I 12 piatti iconici di Riccardo Camanini che mangeremo nel suo prossimo ristorante; Supplì & Fritti romani Festival; La lezione di Riccardo Camanini: perché la cucina di Lido 84 ha segnato un’epoca.

Cacio e pepe al burro?. «Basta con le profanazioni, insegniamo la tradizione»Giù le mani dalla cacio e pepe. Gli expat della Capitale che ora si trovano a Londra non ci stanno a vedere che i classici della cucina romana vengano travisati Oltremanica. Un malcostume frequente ... ilmessaggero.it

Lido 84 e la lezione di Riccardo Camanini: ecco come la sua cucina ha segnato un’epocaDalla formazione con Gualtiero Marchesi alla New Ancient Cuisine, passando per piatti iconici come la Cacio e pepe in vescica: il pensiero, il metodo e l’eredità dello chef di Lido 84 ... msn.com

Carbonara Festival. . REGGIO CALABRIA: CARBONARA FESTIVAL- Il Meglio della Cucina Romana SIAMO QUELLI ORIGINALI - DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI Da VENERDI 20 a DOMENICA 22 FEBBRAIO LUNGOMARE FALCOMATÀ ( al - facebook.com facebook