Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 13 al 15 febbraio

La provincia di Salerno si anima con il Carnevale. Da venerdì a domenica, si susseguono eventi e sagre che attirano gente da tutta la zona. Le strade si riempiono di colori, musica e maschere, trasformando il territorio in un palcoscenico di festa. Le comunità locali organizzano sfilate e feste tradizionali per coinvolgere grandi e piccoli. È il momento di uscire e partecipare, perché il weekend promette divertimento e allegria per tutti.

Fine settimana ricco di appuntamenti. Per festeggiare San Valentino arrivano "Salerno in Love" e "Innamorati a Trentinara". Tanti gli eventi di Carnevale sul territorio, dall'Agro al Cilento. Per chi ama il teatro, da non perdere Massimiliano Gallo al Teatro Verdi La magia del Carnevale si accende in provincia di Salerno. Tanti gli appuntamenti sul territorio nel fine settimana: qui il programma completo. Dal 12 al 15 febbraio, il Lungomare Trieste celebra San Valentino con la seconda edizione di "Salerno in Love". Dalle 10 a mezzanotte, tra Santa Teresa e il mare, vi aspettano installazioni luminose, musica, spettacoli e un ricco mercatino di artigianato e cioccolato.

