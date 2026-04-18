SBC Upgrade 84+ x6 | La via più veloce per trovare un TOTS!

L'evento SBC Upgrade 84+ x6 consente ai giocatori di completare sfide specifiche per ottenere pacchetti che aumentano le probabilità di trovare giocatori di alto livello. Attualmente, le competizioni coinvolgono le squadre della Serie A e della MLS, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai giocatori più richiesti del momento. Le sfide sono strutturate per offrire un metodo rapido e più efficiente rispetto ad altri metodi di apertura pacchetti.

Questa sfida è progettata per massimizzare le tue chance di trovare i migliori giocatori di un determinato campionato (attualmente Serie A e MLS ). Con un investimento contenuto, riceverai un pacchetto contenente 6 giocatori con valutazione 84 o superiore, filtrati esclusivamente tra le leghe protagoniste del momento. Dettagli e Ripetibilità. Durata: 6 giorni.. Ripetibilità: Si riattiva ogni 24 ore. Puoi completarla ogni giorno per tentare la fortuna quotidianamente.. Premio: 1x Pacchetto 6 giocatori 84+ del campionato indicato (Non scambiabile).. Le 2 Sfide: I requisiti per il colpo grosso. Il costo è estremamente accessibile, richiedendo solo due rose di valutazione media.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - SBC Upgrade 84+ x6: La via più veloce per trovare un TOTS! Notizie correlate FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade: Torna la caccia alle leggende!Le ore 19:00 portano un altro contenuto pesantissimo per chi ama il brivido del pacchetto: l’88+ Encore Icon Upgrade.