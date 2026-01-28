Gli investigatori stanno mettendo insieme i pezzi sulla morte di Abdherraim Mansouri a Rogoredo. Finora, l’unica certezza è uno sparo a circa 30 metri di distanza, ma ancora non si sa se ci siano state altre armi o colpi. La procura ha avviato una serie di verifiche, tra perizia balistica, analisi dell’autopsia e del cellulare dell’uomo, per capire come siano andate le cose quella sera. Le indagini continuano senza sosta, cercando di chiarire ogni dettaglio di questa vicenda ancora tutta da ricostru

Milano, 28 gennaio 2026 – Proseguono a 360 gradi, senza tralasciare nulla, gli accertamenti della Procura sulla morte di Abdherraim Mansouri, ucciso nella sera di lunedì da un poliziotto durante un controllo anti-spaccio n el boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Al momento sulla dinamica l'unica cosa certa è la distanza circa 30 metri tra la vittima e chi ha sparato. Si è trattato di legittima difesa (come ha messo a verbale l'agente ora indagato) o di omicidio volontario (il reato contestato)? La versione del poliziotto che, nell'immediatezza del fatto, ha raccontato al pubblico ministero che inizialmente voleva rincorrere il giovane ma, poi, " mi ha puntato la pistola e ho sparato " è, in sostanza, stata confermata dal collega che si trovava con lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Uno sparo da 30 metri”: per ora è l’unica certezza nella morte del pusher a Rogoredo. Perizia balistica, autopsia e analisi del cellulare per ricostruire la dinamica

Approfondimenti su Rogoredo Uccisione

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’incidente di Rogoredo, sottolineando l’importanza di analizzare la dinamica dei fatti senza giudizi affrettati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rogoredo Uccisione

Argomenti discussi: Valencia si sveglia a colpi di polvere da sparo! Macrodespertà Fallas 2026; Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo; L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati.

Milano, indagato per omicidio agente che ha ucciso 28enne: Ha sparato da 30 metriHa sparato da una trentina di metri di distanza il poliziotto, indagato per l'omicidio di Adberrahim Mansouri, il 28enne marocchino colpito alla testa e ucciso da un proiettile ieri in via Impastato a ... adnkronos.com

Sparatoria a Milano, nel 2016 Adberrahim Mansouri aggredì un carabiniere. Gli interrogatori, la bodycam e il colpo da 30 metri: cosa sappiamoIl quartiere Rogoredo di Milano torna a essere teatro di sangue e interrogativi. Un controllo anti-spaccio si è trasformato in tragedia quando ... msn.com

#ignotox Ventottenne ucciso a Rogoredo durante controllo antidroga: il poliziotto avrebbe riconosciuto il ragazzo prima dello sparo. facebook

Identificato il giovane ucciso durante il blitz antidroga: 28enne marocchino irregolare con precedenti colpito a morte al bosco di Rogoredo Un solo sparo, poi il silenzio. La vittima è Abderrahim Mansouri, ritenuto vicino al clan dello spaccio x.com