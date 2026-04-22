Due giovani sono stati denunciati dopo aver sparato contro dei ciclisti durante un episodio avvenuto in pieno giorno in un'area rurale. Un video riprende una scena in cui, dopo un colpo improvviso, si vedono le persone coinvolte accusare dolore alle gambe, mentre la strada si presenta deserta e tranquilla. L’episodio ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale.

Prima un colpo improvviso, poi il dolore alle gambe e lo stupore. Una scena surreale, in pieno giorno, mentre la strada scorre tranquilla tra colline e campagne. Pochi minuti dopo, lo stesso copione si ripete. Altri spari, altre persone nel mirino. E il sospetto che non si tratti di un caso isolato. È accaduto a Vo’ Euganeo, nel Padovano, dove durante il giorno di Pasquetta due giovani hanno preso di mira alcuni passanti utilizzando un fucile da softair. I due episodi. Secondo quanto ricostruito, il primo bersaglio è stato un ciclista che si stava allenando, colpito alle gambe con pallini sparati da un’auto in movimento. Poco dopo, altri colpi sono stati esplosi contro tre persone impegnate in una scampagnata, con lo stesso modus operandi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spari contro ciclisti per “gioco”: denunciati due giovani: il video shock

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