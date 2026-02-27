Sassoferrato spari vicino alle case per uccidere cinghiali | denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati dopo aver sparato con una carabina vicino alle case a Sassoferrato, in Ancona. I colpi sono stati esplosi nel pomeriggio lungo la strada principale che porta a una frazione del paese. La sparatoria ha coinvolto un gruppo di persone che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Sassoferrato (Ancona), 27 febbraio 2026 - Una raffica di colpi di carabina esplosi in pieno giorno, nel cuore della strada principale che conduce a una frazione di Sassoferrato. È lo scenario da brividi ricostruito dai carabinieri forestali di Sassoferrato e Fabriano, che con la collaborazione del nucleo di Pergola, hanno denunciato alla Procura di Ancona due giovani membri di una squadra di caccia al cinghiale. L'episodio, avvenuto nelle scorse settimane, ha visto i due giovani sparare decine di colpi noncuranti della presenza di abitazioni, fattorie e del potenziale transito di passanti o automobili. L'obiettivo della folle azione erano...