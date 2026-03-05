diffondono video sui carabinieri due giovani denunciati a reggio emilia

Durante un intervento di routine a Reggio Emilia, due giovani sono stati denunciati dopo aver diffuso video sui carabinieri intervenuti per sedare una lite tra ragazzi. La vicenda si è verificata il 5 marzo 2026, quando i militari sono intervenuti in una situazione di conflitto tra giovani. I due sono stati identificati e denunciati dalle forze dell’ordine.

Reggio Emilia, 5 marzo 2026 – Un controllo di routine durante un intervento servito per sedare una lite tra ragazzi si è trasformato in un caso giudiziario per due giovani reggiani. Al centro della vicenda non c'è solo l'alterco avvenuto nel mercato coperto "Eat & Meet", in centro a Reggio, tra due gruppi di ragazzi, ma la decisione di sfidare apertamente le disposizioni dei carabinieri, pubblicando sui social network le riprese dell'operato dei militari nonostante il divieto formale ricevuto durante l'intervento. Con l’accusa di diffamazione sono stati denunciati un 20enne di Casalgrande e un 25enne residente a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

