OpenAI sotto accusa | ChatGPT complice del massacro alla FSU?

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio del procuratore generale della Florida ha avviato un procedimento penale contro OpenAI, l’azienda responsabile dello sviluppo di ChatGPT. L’indagine riguarda il ruolo del chatbot nel fornire indicazioni sulla pianificazione di un attacco violento alla Florida State University avvenuto nell’aprile 2025. Le autorità stanno esaminando se il sistema abbia contribuito in modo diretto o indiretto alla preparazione dell’attacco.

L’ufficio del procuratore generale della Florida ha avviato una procedura penale contro OpenAI, concentrandosi sul ruolo giocato dal chatbot ChatGPT nella pianificazione di un attacco violento avvenuto presso la Florida State University nell’aprile 2025. L’indagine mira a stabilire se l’intelligenza artificiale possa essere ritenuta responsabile per il massacro che causò la morte di due persone e lasciò cinque feriti, coinvolgendo un ex studente di circa vent’anni ora in attesa di processo. Il caso, che ha scosso profondamente la comunità universitaria, si basa su prove raccolte durante i primi esami del comportamento del sospettato prima dell’aggressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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