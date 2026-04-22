OpenAI sotto accusa | ChatGPT complice del massacro alla FSU?

L’ufficio del procuratore generale della Florida ha avviato un procedimento penale contro OpenAI, l’azienda responsabile dello sviluppo di ChatGPT. L’indagine riguarda il ruolo del chatbot nel fornire indicazioni sulla pianificazione di un attacco violento alla Florida State University avvenuto nell’aprile 2025. Le autorità stanno esaminando se il sistema abbia contribuito in modo diretto o indiretto alla preparazione dell’attacco.

L’ufficio del procuratore generale della Florida ha avviato una procedura penale contro OpenAI, concentrandosi sul ruolo giocato dal chatbot ChatGPT nella pianificazione di un attacco violento avvenuto presso la Florida State University nell’aprile 2025. L’indagine mira a stabilire se l’intelligenza artificiale possa essere ritenuta responsabile per il massacro che causò la morte di due persone e lasciò cinque feriti, coinvolgendo un ex studente di circa vent’anni ora in attesa di processo. Il caso, che ha scosso profondamente la comunità universitaria, si basa su prove raccolte durante i primi esami del comportamento del sospettato prima dell’aggressione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI sotto accusa: ChatGPT complice del massacro alla FSU? Notizie correlate OpenAI sotto accusa, l’oggetto è la violazione delle leggi sul copyrightInnumerevoli controversie hanno accompagnato fin da subito la diffusione dell’intelligenza artificiale. Leggi anche: ChatGPT, la modalità per adulti rinviata ancora: cosa c’è dietro alla decisione di OpenAI Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Donna denuncia OpenAI: ChatGPT avrebbe alimentato le ossessioni di uno stalker violento; Verifica dell'età online: l'UE presenta l'app ufficiale basata su documenti e identità digitali. ChatGPT può aver avuto un ruolo in un omicidio?Vuole capirlo la procura della Florida, che ha aperto un’indagine sul chatbot e su OpenAi dopo una sparatoria in un’università ... ilpost.it Florida, indagini su ChatGpt: Diede consigli all'attentatore dell'universitàLa procura generale della Florida ha avviato un'indagine su OpenAi con l'accusa di non aver gestito in maniera adeguata i rischi derivati ... iltempo.it Il terreno sotto i piedi della Silicon Valley trema: Amazon ha appena siglato un accordo storico da 100 miliardi di dollari con Anthropic, la startup dietro il potente modello Claude, lanciando una sfida totale a Microsoft e OpenAI. Questa non è una semplice part - facebook.com facebook