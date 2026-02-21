Milano sparatoria | l’agente sotto accusa i colleghi denunciano

A Milano, un agente di polizia è sotto inchiesta dopo una sparatoria che ha causato la morte di un pusher. I colleghi dell’agente accusato hanno presentato denunce e richieste di chiarimenti, mettendo in discussione la versione ufficiale. La vicenda si concentra sulle modalità dello scontro e sulle responsabilità dell’agente coinvolto. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto in quella notte nel quartiere periferico. La comunità attende sviluppi sulle responsabilità.

Svolta nelle indagini sulla sparatoria: i colleghi mettono sotto pressione l'agente di Milano. Un agente di polizia a Milano è al centro di un'indagine complessa dopo la morte di un pusher, avvenuta in circostanze che sollevano dubbi sulla dinamica dell'evento. Le rivelazioni emerse suggeriscono un possibile tentativo di alterare la ricostruzione dei fatti successivi allo sparo, portando il Ministro dell'Interno a promettere un accertamento rigoroso della verità. La vicenda ha scosso la città e sollevato interrogativi sul ruolo delle forze dell'ordine e sulla trasparenza delle procedure interne. Milano, 20enne ucciso da un agente durante una sparatoria: Il 26 gennaio a Milano, in via Giuseppe Impastato, un giovane di 20 anni è rimasto ucciso durante un intervento di polizia che si è concluso con uno scontro armato. La sparatoria a Rogoredo e la morte di Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. L'inchiesta su quanto è avvenuto la sera del 26 gennaio nel bosco della droga: la ricostruzione dei fatti ha portato a configurare nuove ipotesi di reato. Sono diverse le incongruenze emerse.