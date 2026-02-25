Spara alla vicina di casa con una pistola ad aria compressa | denunciato 42enne

Brescia, 25 febbraio 2026 – Ha sparato dei colpi di pistola contro una amica poiché lei lo stava disturbando suonandogli al citofon o, quando lui non aveva voglia di farla salire. È accaduto in città, nella tarda serata di martedì 24 febbraio. Immediato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Brescia che ha fatto luce su un episodio di violenza avvenuto in viale Cristoforo Colombo. Simulano una sparatoria (con pistola a salve) in strada a Cologno al Serio: denunciati due 20enni La dinamica. I militari sono stati allertati a seguito di una segnalazione riguardante una lite tra due conoscenti. Le indagini svolte sul posto hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Una donna di 37 anni, originaria del Marocco, si è presentata all'abitazione di un 42enne, cittadino italiano, dove talvolta dormiva. L'uomo, infastidito dall'insistenza della donna nel citofonare, è uscito sul balcone del quarto piano esplodendo due colpi con una pistola ad aria compressa, arma di libera vendita, colpendola alla fronte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

