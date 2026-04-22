Il film “Space Jam” torna nelle sale cinematografiche, portando nuovamente sul grande schermo la celebre partita tra un famoso giocatore di basket e una squadra di Monstars. La pellicola, molto amata negli anni ’90, sarà proiettata di nuovo, con l’intento di coinvolgere sia i fan storici sia le nuove generazioni. L’evento segna il ritorno di un film che ha avuto un ruolo importante nel panorama cinematografico dedicato ai cartoni e allo sport.

Preparate le vostre Air Jordan e rispolverate la divisa della Tune Squad: il cult che ha segnato un’intera generazione sta per fare il suo ritorno trionfale sul grande schermo. Warner Bros. Italia ha annunciato ufficialmente che Space Jam, il capolavoro a tecnica mista del 1996, tornerà nelle sale italiane per un evento speciale che celebra i 30 dall’uscita in sala. Come recita il tweet ufficiale qui di seguito: Space Jam tornerà di fatto al cinema dal 4 al 6 maggio per i suoi 30 anni! Per acquistare i biglietti vi basterà collegarvi al sito ufficiale qui. Il film, che vede protagonista il mito del basket Michael Jordan insieme a Bugs Bunny e a tutta la banda dei Looney Tunes, è diventato nel tempo molto più di una semplice commedia sportiva: è un pilastro della cultura pop degli anni ’90.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Space Jam” torna sul grande schermo: la partita del secolo tra Michael Jordan e i Monstars riparte al cinema

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