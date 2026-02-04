The Space Cinema ha deciso di festeggiare San Valentino con un’idea semplice: far rivivere due grandi classici. Il cinema di Milano riapre i film “Pretty Woman” e “Ghost”, due titoli che hanno fatto sognare generazioni. Per la giornata degli innamorati, le sale si riempiranno di nostalgia e romanticismo, offrendo agli spettatori un’occasione di rivivere emozioni autentiche sul grande schermo. La programmazione speciale si inserisce nella rassegna “Back On The Big Screen”, che porta di nuovo sul grande schermo i capolavori del passato.

La festa degli innamorati si tinge di nostalgia e grande cinema. The Space Cinema ha annunciato la sua programmazione speciale per San Valentino 2026, riportando in sala due pilastri del romanticismo hollywoodiano all’interno della rassegna “Back On The Big Screen”. Come abbiamo già visto per altre importanti iniziative del periodo, quest’anno il 14 febbraio segna il grande ritorno dei classici, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire su grande schermo storie che hanno segnato intere generazioni. E chiaramente le iniziative del circuito The Space Cinema non potevano mancare. Il primo appuntamento è con Pretty Woman: la favola moderna con Julia Roberts e Richard Gere sarà proiettata il 9, 10 e 11 febbraio, con una replica straordinaria proprio sabato 14 febbraio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Space Cinema celebra San Valentino | Tornano sul grande schermo i cult “Pretty Woman” e “Ghost”

