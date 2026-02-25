la magia del cinema torna sul grande schermo con la prima ufficiale di killer card

Un thriller psicologico intenso, fatto di scelte, fragilità e tentazioni. Una storia capace di tenervi con il fiato sospeso e farvi riflettere fino all’ultimo istante. Una serata speciale, con la presenza del regista, della produzione, del cast, del compositore musicale e parte della crew. Un vero evento di cinema, da vivere insieme sul grande schermo. “Killer Card”, thriller psicologico prodotto da Hethol Productions S.r.l., è stato girato tra l’Italia e gli Stati Uniti, con alcune riprese realizzate a Los Angeles, per dare al film un respiro internazionale e un’atmosfera intensa e fortemente cinematografica fin dalle prime scene. «Con Killer Card abbiamo voluto raccontare una storia che parla di scelte, fragilità e tentazioni — spiega il regista e produttore Giuseppe Di Blasi —. Un film che mostra come, a volte, basti un solo attimo per cambiare il corso della vita e ritrovarsi coinvolti in qualcosa di più grande di noi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

#KillerCard il 27 febbraio, #CineCentrale A #SanGiovannilaPunta. Ore 20,00 cocktail di benvenuto, ore 21,00 proiezione. Biglietti disponibili in cassa, €6 - facebook.com facebook