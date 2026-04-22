Spaccata notturna in un negozio di informatica a Frosinone incastrato dal sangue e dalle telecamere

Nella notte, un negozio di elettronica a Frosinone è stato preso di mira da un ladro. Durante il tentativo di furto, sono state riportate ferite da taglio e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’azione. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno analizzando le riprese per identificare il responsabile. Nessuna comunicazione ufficiale sui danni o sui beni sottratti è stata ancora diffusa.

Le ferite da taglio riportate durante l'effrazione e l'occhio delle telecamere di sorveglianza lo hanno tradito nel giro di poche ore. Un 38enne originario di Frosinone, disoccupato e senza fissa dimora, è stato deferito in stato di libertà con l'ipotesi di reato di furto aggravato ai danni di un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spaccata notturna in via Verdi: ladri in fuga da un negozio di informatica. Indagano i Carabinieri Fallisce la spaccata notturna nel negozio di bicicletteÈ fallita la spaccata che una banda di ladri ha tentato di portare a segno nel corso della notte da Raschiani a San Nicolò. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spaccata notturna in via Verdi: ladri in fuga da un negozio di informatica. Indagano i Carabinieri; Spaccata notturna in gioielleria a Valeggio: ladri in fuga prima dell’arrivo dei carabinieri; Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danni; Valeggio | Spaccata notturna in gioielleria: banditi svuotano estintori in strada e sfondano la porta. Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danniAuto-ariete sfonda la porta, cricca messa in fuga dai passanti. Il titolare: Banditi ripresi dalle telecamere ... ilrestodelcarlino.it Un colpo fulmineo in pieno giorno. Entra nel negozio e ruba dalla cassaIl malvivente è arrivato in sella a una bicicletta elettrica, con cui poi è fuggito per le vie del mercato. La vittima ha provato ad inseguirlo. I carabinieri cercano un’identità attraverso i filmati ... lanazione.it Spaccata notturna sulla via per Carmiano, il GPS incastra i ladri. La fuga termina con uno schianto contro un palo della ZTL a Copertino. - facebook.com facebook