Spaccata notturna in via Verdi | ladri in fuga da un negozio di informatica Indagano i Carabinieri

Stanotte, un negozio di informatica in via Giuseppe Verdi è stato preso di mira da alcuni ladri che sono fuggiti dopo aver forzato la serranda con una spaccata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La zona è stata messa sotto controllo, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire i movimenti dei malviventi e di raccogliere eventuali prove.

La criminalità torna a colpire le attività commerciali del capoluogo ciociaro. Questa notte, ignoti hanno preso di mira un negozio specializzato nella rivendita di materiale informatico situato in via Giuseppe Verdi al civico 144. L'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine ha verosimilmente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Salento, spaccata al negozio per bambini: ladri messi in fugaSpaccata, ingenti danni ma furto fallito nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, in un negozio di abbigliamento per bambini a Magliano,... Spaccata al negozio cinese, i ladri in fuga con il bottino da 40mila euro: spariti giochi e cellulari. «Tutto è stato studiato»PADOVA - Spaccata nella notte tra domenica e lunedì al megastore cinese ItaCasa di via dell'Ippodromo tra Ponte di Brenta e Mortise. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spaccata notturna in via Verdi: ladri in fuga da un negozio di informatica. Indagano i Carabinieri; Valeggio | Spaccata notturna in gioielleria: banditi svuotano estintori in strada e sfondano la porta; Spaccata notturna in gioielleria a Valeggio: ladri in fuga prima dell’arrivo dei carabinieri; Novoli, sfondano la vetrata del centro scommesse e fuggono con una macchinetta. Arrestati dopo inseguimento. Con l’auto sfonda la vetrina della farmacia di Redecesio: danni ingenti, bottino irrisorioAssaltata nella notte, con un'auto-ariete, la comunale di via delle Regioni a Segrate. Danni pesanti, per un bottino di poco più di 80 euro. Colpi analoghi si erano già registrati in svariati comuni d ... ilgiorno.it La banda delle spaccate in farmacia. Vetrina distrutta, bottino: 90 euroSegrate, sfondato nella notte l’ingresso del negozio in via delle Regioni. Colpi a ripetizione in tutto l’hinterland ... ilgiorno.it Spaccata notturna sulla via per Carmiano, il GPS incastra i ladri. La fuga termina con uno schianto contro un palo della ZTL a Copertino. - facebook.com facebook