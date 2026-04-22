Sp Sala Consilina ko indolore a Cosenza | play off matematici con tre turni di anticipo

Lo Sporting Sala Consilina ha subito una sconfitta per 4-1 contro la Pirossigeno in trasferta a Cosenza, in una partita che non ha influito sulla qualificazione ai playoff. La vittoria dei padroni di casa ha reso matematico il passaggio della squadra ospite ai turni successivi, con tre turni di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. La squadra si prepara ora alle prossime sfide dei playoff.

Tempo di lettura: < 1 minuto Trasferta complicata nella tana dei lupi. Lo Sporting Sala Consilina cade a Cosenza 4-1 contro una Pirossigeno concreta, ma centra comunque l’obiettivo playoff con anticipo. La gara si apre nel modo giusto, con Arillo che porta avanti i gialloverdi nel primo tempo. Un vantaggio importante per stabilire gli equilibri di una partita difficile da leggere e da gestire. Nella ripresa però cambia tutto. Qualche disattenzione e una gestione meno precisa permettono ai padroni di casa di rientrare in partita e poi di allungare con Marchio, protagonista con una doppietta, prima del sigillo finale di Saponara e Canal. Il risultato sul campo non cambia il quadro generale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sp. Sala Consilina, ko indolore a Cosenza: play off matematici con tre turni di anticipo Notizie correlate Juventus Next Gen, Brambilla orgoglioso: «Raggiungere i play-off con tre giornate di anticipo è un grande traguardo»di Angelo CiarlettaJuventus Next Gen, Brambilla orgoglioso per il raggiungimento dei playoff. Desio, salvezza raggiunta. Ko indolore con AgrigentoLa vittoria di Treviglio contro Lumezzane regala alla Rimadesio con cinque gare ancora da giocare la matematica permanenza in Serie B Nazionale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scheda giocatore Arillo Attilio; Futsal, Serie A KINTO: la L84 Torino mostra i muscoli alla Feldi. Tre puntoni per Roma e Sala Consilina; #futsalmercato, lo Sporting Sala Consilina mette i primi tasselli: fiducia rinnovata a Foti; SerieA, Day27: la L84 risponde alla Meta, il Napoli avvicina il podio. Il Sala ko ma è ai playoff!. Trasferta complicata nella tana dei lupi. Lo Sporting Sala Consilina cade a Cosenza 4-1 - facebook.com facebook