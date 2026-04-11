Juventus Next Gen Brambilla orgoglioso | Raggiungere i play-off con tre giornate di anticipo è un grande traguardo

L’allenatore della Juventus Next Gen ha espresso soddisfazione per aver raggiunto i playoff con tre partite di anticipo. In un’intervista, ha sottolineato il risultato come un traguardo importante per la squadra. La formazione, dopo una stagione ricca di impegno, ha concluso la fase regolare del campionato posizionandosi tra le migliori. La qualificazione ai playoff è stata confermata prima della fine del torneo, suscitando entusiasmo tra i giocatori e lo staff.

di Angelo Ciarletta Juventus Next Gen, Brambilla orgoglioso per il raggiungimento dei playoff. Ecco che cosa ha detto l’allenatore bianconero. Alla vigilia del match tra la Juventus Next Gen e il Guidonia Montecelio, il tecnico Massimo Brambilla ha parlato nella solita conferenza stampa. Di seguito le sue parole. CONTINASSA JUVE LIVE LA QUALIFICAZIONE AI PLAY-OFF «Raggiungere i play-off con tre giornate di anticipo è un grande traguardo e un obiettivo di valore. Rispetto agli anni passati, quando avevamo vissuto finali di stagione in netta crescita dopo partenze difficili — due anni fa eravamo penultimi e l’anno scorso ultimi — quest’anno il percorso è stato molto più regolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Brambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato. Puczka ha piede fuori categoria»di Marco BaridonBrambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato.

Vicenza promosso in Serie B dopo quattro anni: traguardo tagliato con sei giornate di anticipoIl 16 marzo 2026 segna una data storica per il calcio veneto e per tutti i sostenitori dei biancorossi.