A Desio si conclude senza conseguenze dolorose la partita contro Agrigento, segnando la fine del momento negativo. Nel frattempo, a Treviglio, la vittoria contro Lumezzane permette alla squadra di assicurarsi la permanenza in Serie B Nazionale, con ancora cinque partite da disputare. Questi risultati consolidano le rispettive posizioni in campionato e definiscono gli obiettivi delle prossime sfide.

La vittoria di Treviglio contro Lumezzane regala alla Rimadesio con cinque gare ancora da giocare la matematica permanenza in Serie B Nazionale. Obiettivo ampiamente raggiunto con notevole anticipo e con ampio merito dalla squadra di Quilici che poi sarebbe scesa in campo nell’inedito mezzogiorno di Pasqua contro la Moncada Agrigento. La salvezza raggiunta 12 ore prima con il rischio dell’effetto “pancia piena” e le assenze forzate di Conte (miglior attaccante con quasi 15 punti di media) e Leoni, oltre a un Aldo Moro ovviamente non infuocato come quando salì in Brianza Capo d’Orlando, non placano comunque la fame di vittoria della Rimadesio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desio, salvezza raggiunta. Ko indolore con Agrigento

Serie B basket: Piacenza KO con Desio, prestazione insufficiente e futuro in discussione.Piacenza, 18 febbraio 2026 – Bakery Piacenza ha subito una sconfitta per 80-106 contro Rimadesio Desio nel turno infrasettimanale della 27esima...

Savino Del Bene ko a Milano: ma è una sconfitta indoloreLe ragazze di coach Gaspari hanno giocato con la consapevolezza di essere matematicamente seconde.

Si parla di: Desio, salvezza raggiunta. Ko indolore con Agrigento.

Desio, salvezza raggiunta. Ko indolore con AgrigentoObiettivo conquistato grazie al successo di Treviglio su Lumezzane. Sul parquet dell’Aldo Modo sfiorata una clamorosa rimonta contro la Moncada. ilgiorno.it

Sassari, il ko a Desio complica la situazione: Dinamo avversaria diretta di Treviso per la salvezzaIl PalaDesio è stato teatro di un finale incandescente che ha visto l'Acqua S. Bernardo Cantù imporsi per 80-78 sulla Dinamo Sassari, infliggendo ai sardi la terza ... pianetabasket.com