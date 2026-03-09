L' Intelligenza artificiale può governarci meglio dei politici?

Una domanda che suscita curiosità riguarda la possibilità che l'intelligenza artificiale possa assumere il ruolo di governare la società, superando le capacità dei politici tradizionali. Si discute di un ipotetico governo basato esclusivamente su dati oggettivi, eliminando le influenze delle passioni e degli errori umani. La questione rimane aperta e al centro di molte riflessioni pubbliche.

Può l’Intelligenza Artificiale governare la società meglio della politica? L’ipotesi di un governo “oggettivo”, guidato dai dati e sottratto alle passioni e agli errori umani, può apparire seducente. Ma è una seduzione pericolosa, perché confonde l’efficienza del mezzo con il significato di un fine. L’equivoco sta nel pensare che la politica sia un problema tecnico da risolvere, mentre è, in realtà, un insieme di valori e bisogni da governare. Un algoritmo può ottimizzare un processo; non può stabilire un destino. Può suggerire la soluzione più efficiente per raggiungere un traguardo, ma non ha la capacità morale per decidere quale debba essere quel traguardo. 🔗 Leggi su Today.it

