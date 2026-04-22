Sounds & Stories | ultimo appuntamento il 26 aprile con Pericopes

L'ultima data della rassegna Sounds & Stories si terrà il 26 aprile alle 17.00. La serie di incontri, organizzata dalla Jazz’on Parma Orchestra, si concentra sul jazz e sul rapporto tra musica, scienza e narrazione. La rassegna si conclude con l’appuntamento intitolato Pericopes, che rappresenta l’ultimo evento del ciclo.

Si conclude???????? 26????????????? 17.00 la rassegna?????? &???????, il ciclo di incontri dedicato al jazz e al dialogo tra musica, scienza e racconto, organizzato dalla Jazz’on Parma Orchestra.Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà il trio?????????, formato da Emi Vernizzi (sax ed.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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