Perché H&M vuole separarsi da & Other Stories?

H&M sta considerando di chiudere l’atelier francese del suo marchio & Other Stories. La decisione sembra essere legata a una possibile separazione tra il gruppo svedese e la linea di moda. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino questa scelta, ma fonti vicine all’azienda riferiscono che si sta valutando questa possibilità. La notizia ha attirato l’attenzione nel settore della moda, con discussioni sulle ripercussioni di eventuali cambiamenti strategici.

Potrebbe essere vero: il gruppo svedese del prêt-à-porter H&M starebbe pensando di chiudere l’atelier creativo francese del suo marchio & Other Stories. Lo ha confermato all’Afp un rappresentante del marchio, dopo che Force Ouvrière ha segnalato anche la soppressione di una trentina di posti di lavoro. H&M chiude la collab con & Other Stories?. La società ha dichiarato che “Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra attività nel lungo periodo e garantire un modello operativo sostenibile in tutti i mercati in cui siamo presenti. Per far fronte a queste sfide, intendiamo chiudere il nostro Atelier di Parigi, con l’obiettivo di riunire l’intero team di creazione e progettazione a Stoccolma, in Svezia”, sostiene il gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché H&M vuole separarsi da & Other Stories? Il jazz contemporaneo di Giacomo Papetti a Sounds & StoriesProsegue la rassegna Sounds & Stories, organizzata dalla Jazz’on Parma Orchestra, con un nuovo appuntamento dedicato al jazz contemporaneo. Mike & Nick & Nick & Alice, intervista a Vince Vaughn: “Che bello recitare in un film originale!”In streaming su Disney+, Mike & Nick & Nick & Alice ci propone un doppio Vince Vaughn: l'attore ce ne parla nella nostra intervista. Unexpectedly,prince, who was always indifferent to everyone, was willing to stay and marry the girl!