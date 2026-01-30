Il jazz contemporaneo di Giacomo Papetti a Sounds & Stories

Il jazz contemporaneo di Giacomo Papetti riempie il palco di Sounds & Stories. La rassegna, portata avanti dalla Jazz’on Parma Orchestra, continua a proporre concerti di alta qualità. Questa sera, gli spettatori si preparano a ascoltare il talento del musicista, che porta in scena brani innovativi e coinvolgenti. L’evento si svolge in un’atmosfera informale, con pubblico attento e appassionato pronto a lasciarsi trasportare dalle note.

Prosegue la rassegna Sounds & Stories, organizzata dalla Jazz’on Parma Orchestra, con un nuovo appuntamento dedicato al jazz contemporaneo. Domenica 8 febbraio alle ore 17, è in programma il concerto di The Loom, quartetto guidato dal contrabbassista Giacomo Papetti.Accanto a Papetti, il progetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La rassegna Sounds & Stories, organizzata da Jazz’on Parma Orchestra, continua il suo percorso tra musica, narrazione e riflessione.

