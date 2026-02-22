Sounas suona la carica | Basta alibi remiamo tutti dalla stessa parte

Sounas chiama a raccolta la squadra: “Basta alibi, remiamo tutti dalla stessa parte”. La frase nasce dalla recente sconfitta che ha lasciato il team in fondo alla classifica. Il tecnico insiste sulla necessità di unire le forze e di cambiare atteggiamento in campo. La squadra si prepara a una serie di allenamenti intensi, mentre i tifosi attendono segnali di svolta. Ora, il vero banco di prova sarà nelle prossime partite.

Tempo di lettura: 2 minuti Un punto per ripartire, ma con la consapevolezza che per uscire dalle sabbie mobili della classifica serva molto di più. D?m?trios Sounas non si nasconde dietro un dito e, al termine del pareggio ottenuto in trasferta, traccia la rotta per il futuro immediato di una squadra che ha vissuto settimane turbolente. L’analisi del match parte da un bicchiere considerato “mezzo pieno” solo a metà. “Un pareggio fuori casa serve a muovere la classifica, ma potevamo fare qualcosina in più” ha esordito il greco, rammaricato per un approccio alla gara non impeccabile. “Non abbiamo iniziato bene subendo un gol su cui potevamo fare meglio, ma dopo lo svantaggio siamo rimasti con la testa giusta in una partita molto importante”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

