Il giocatore della Massese ha dichiarato che la partita di domenica contro Montespertoli è fondamentale per il futuro della squadra. Ha aggiunto che è importante chiudere bene la gara per aprire scenari positivi. La squadra si prepara con determinazione in vista di questa sfida. La partita rappresenta un momento chiave della stagione per la formazione.

"Dobbiamo chiudere bene domenica perché è una partita importante che ci potrebbe aprire scenari molto positivi". Il tecnico Paolo Pantera tiene sul pezzo i suoi ragazzi pur consapevole che la pausa di due settimane, ormai alle porte, potrebbe essere un toccasana. "Sinceramente un po’ di stanchezza, soprattutto mentale, la sto percependo ma c’è da stringere i denti e dare tutto. Lo stop arriverà al momento giusto perché ci permetterà di recuperare completamente Buffa e Biagi ma anche Lucchesi che ha rigiocato solo una partita". Prima, però, è in programma una “gita“ fuori porta a Montespertoli. "Si vede che è una squadra che gioca insieme da un po’ di tempo – la inquadra Pantera – perché le cose che fa, le fa bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese "Gara fondamentale per il futuro". Pantera suona la carica per Montespertoli

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