Nel dibattito sulla sicurezza sul lavoro si tende spesso a concentrarsi sui rischi più evidenti, come macchinari pericolosi o incidenti improvvisi. Tuttavia, il rumore presente negli ambienti lavorativi rappresenta un elemento altrettanto importante, spesso sottovalutato, che può avere conseguenze serie sulla salute dei lavoratori. Ignorare questa problematica può portare a sanzioni e a costi più elevati nel lungo termine, oltre a mettere a rischio il benessere delle persone coinvolte.

Tempo di lettura: 4 minuti Quando si parla di sicurezza sul lavoro, l’attenzione si concentra quasi sempre sui rischi più evidenti: macchinari pericolosi, cadute, incidenti improvvisi o situazioni di emergenza immediate. Esistono però fattori meno visibili, ma altrettanto importanti, che nel tempo possono incidere in modo serio sulla salute dei lavoratori e sulla responsabilità delle aziende. Tra questi, il rumore resta ancora oggi uno degli aspetti più sottovalutati. Questo articolo, scritto in collaborazione con C3 Cosulting, professionisti specializzati nella sicurezza aziendale, approfondisce perché il controllo degli ambienti di lavoro e una corretta valutazione del rischio rumore siano oggi elementi fondamentali per garantire tutela ai dipendenti, continuità operativa e una gestione aziendale più consapevole.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sottovalutare il rumore sul lavoro può costare molto più di una sanzione

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