E-mail e lavoro perché un semplice invio può costarti una sanzione

Un'email inviata di impulso, perché il destinatario ha suscitato rabbia, può portare a sanzioni concrete. Recentemente, un dipendente ha ricevuto una multa perché aveva inviato un messaggio nervoso senza controllarne il contenuto. Un gesto rapido può trasformarsi in un problema legale o disciplinare.

Un’ e-mail scritta di fretta, magari in un momento di rabbia, può davvero costare cara. Non è un modo di dire. Pubblicata pochi giorni fa, la sentenza 1082026 della Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro, rappresenta un passaggio chiave nella giurisprudenza sul valore delle comunicazioni digitali, nei procedimenti disciplinari. Il messaggio è nitido: ciò che scriviamo via e-mail può avere un peso probatorio pieno in giudizio. E non basta negare, per sottrarsi alle conseguenze legali. Vediamo insieme che cosa ha stabilito la magistratura e perché questa decisione interessa lavoratori, dirigenti e aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - E-mail e lavoro, perché un semplice “invio” può costarti una sanzione Ciò che fai nella vita privata può costarti il posto di lavoro: la sentenza Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito come comportamenti nella sfera privata possano influire sul rapporto di lavoro, in particolare in caso di reati commessi al di fuori dell’ambiente professionale. Per il giudice del Lavoro si può licenziare anche attraverso un semplice messaggio WhatsApp Secondo una recente sentenza del tribunale del lavoro di Napoli, il licenziamento può avvenire anche tramite un messaggio WhatsApp. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. « Trump pense que les dirigeants européens cachent la réalité depuis des années » – Gérald Olivier Argomenti discussi: Lavoratore, attenzione a quello che scrivi nelle e-mail, può costarti il posto di lavoro: nuova sentenza; Privacy - Account email aziendali dopo la cessazione del rapporto di lavoro: cosa NON si può più fare.; La Newsletter di Gestire la scuola: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie; RECRUITING DAY PER HHLA PLT Italy di Trieste: 56 posti di lavoro - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Perché un indirizzo e-mail personalizzato migliora l’immagine professionaleUn indirizzo e-mail personalizzato può incidere davvero molto sulla percezione degli altri. Ecco perchè è così ... bitmat.it E-mail aziendale attiva dopo il licenziamento, multa salata per il diritto alla segretezzaMulta di 40mila euro per l’e-mail dell’ex dipendente ancora attiva: cosa dice il Garante e quali sono i diritti dei lavoratori in questi casi ... quifinanza.it Stai cercando un nuovo lavoro Iscriviti al portale comunale TrovoLavoro.Online e riceverai notifiche sui nuovi annunci di lavoro a Cavallino Treporti! Seleziona le categorie che preferisci e periodicamente riceverai via mail le notifiche. Segui il link: http:// facebook