Perché il tuo prossimo smartphone o Pc potrebbe costare molto di più

Negli ultimi mesi i prezzi delle memorie RAM sono saliti in modo vertiginoso, con aumenti che raggiungono anche il 300%. La causa principale è l’intelligenza artificiale, che sta spingendo la domanda e facendo salire i costi. Questo significa che il prossimo smartphone o PC potrebbe costare di più rispetto al passato.

Negli ultimi mesi il prezzo delle memorie Ram è schizzato alle stelle, con aumenti anche del 300%. La colpa è dell’intelligenza artificiale. Scendendo nel dettaglio, l’esplosione dell’Ai ha richiesto la costruzione di tantissimi data center che ospitano noti servizi come ChatGpt o Google Gemini. Questi potentissimi hardware richiedono quantità massicce di memoria Hbm (High Bandwidth Memory) ad altissime prestazioni. Essendo questa memoria più redditizia delle tradizionali Ram Ddr5 per Pc e smartphone, i produttori hanno convertito le loro fabbriche per dedicarle all’AI, riducendo significativamente la fabbricazione delle Ram destinate a computer e cellulari.🔗 Leggi su Today.it

