Perché il tuo prossimo smartphone o Pc potrebbe costare molto di più
Negli ultimi mesi i prezzi delle memorie RAM sono saliti in modo vertiginoso, con aumenti che raggiungono anche il 300%. La causa principale è l’intelligenza artificiale, che sta spingendo la domanda e facendo salire i costi. Questo significa che il prossimo smartphone o PC potrebbe costare di più rispetto al passato.
Negli ultimi mesi il prezzo delle memorie Ram è schizzato alle stelle, con aumenti anche del 300%. La colpa è dell’intelligenza artificiale. Scendendo nel dettaglio, l’esplosione dell’Ai ha richiesto la costruzione di tantissimi data center che ospitano noti servizi come ChatGpt o Google Gemini. Questi potentissimi hardware richiedono quantità massicce di memoria Hbm (High Bandwidth Memory) ad altissime prestazioni. Essendo questa memoria più redditizia delle tradizionali Ram Ddr5 per Pc e smartphone, i produttori hanno convertito le loro fabbriche per dedicarle all’AI, riducendo significativamente la fabbricazione delle Ram destinate a computer e cellulari.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Memorie Ram
Ariana Grande spiega perché il prossimo tour potrebbe essere l’ultimo per molto tempo
Snapdragon leak spiega perché il prossimo telefono ultra potrebbe essere ancora più caro
La corsa ai chip di fascia alta di Qualcomm si fa sempre più intensa.
China Taiwan Venezuela and the Price of Your Next Computer
Ultime notizie su Memorie Ram
Argomenti discussi: La construct micro: perché il tuo prossimo PC dovrebbe stare in una scatola da scarpe; Thailandia, non solo mare: perché è la destinazione perfetta per il tuo prossimo viaggio; Previsioni Prezzo Argento: Perché il Ritracciamento da $120 Potrebbe Alimentare il Prossimo Rally; Niente voto per i fuorisede al referendum. Perché è stato bocciato e a che punto siamo con la legge.
Perché il tuo prossimo smartphone o Pc potrebbe costare molto di piùInoltre la crisi delle Ram investirà anche i nuovi smartphone. I modelli di fascia alta risulteranno tra i più esposti all’aumento dei prezzi, mentre nei segmenti più economici, gli esperti prevedono ... today.it
DDR5 nel tuo prossimo PC: perché le memorie cinesi potrebbero diventare lo standardNegli ultimi mesi il mercato dei componenti per PC sta attraversando una fase di rapida trasformazione. Tra i segnali più recenti c’e l’emergere di produttori cinesi di moduli DDR5 che ... hardwarezone.it
Lo smartphone di Trump uscirà il mese prossimo, via la dicitura Made in Usa. #ANSA facebook
Lo smartphone di Trump uscirà il mese prossimo, via la dicitura Made in Usa #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.