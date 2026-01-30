Mattarella | comunicazione orientata da interessi fondamentale giornalismo

Questa mattina il presidente Mattarella ha messo in guardia sul rischio di perdere il pluralismo nell'informazione. Ha detto che la comunicazione oggi tende a essere sempre più uniforme e condizionata da interessi, mettendo in discussione la libertà di un giornalismo indipendente.

Roma, 30 gen. (askanews) – “Oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato. In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera a Il Foglio in occasione del 30esimo anniversario dalla nascita del giornale. “I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali”, ha aggiunto il capo dello Stato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

