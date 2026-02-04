Sostenibilità | Ciafani Legambiente ' Clean Industrial Deal deve rendere l’Italia protagonista in Europa'

L’Italia punta a diventare protagonista nella riqualificazione industriale europea. Secondo Legambiente, il paese ha già alcune filiere di eccellenza e può assumere un ruolo di primo piano nel nuovo piano di reindustrializzazione promosso dall’Unione Europea. La speranza è che il Clean Industrial Deal favorisca una svolta sostenibile e rafforzi le imprese italiane sui mercati continentali.

"L'Italia è tra i paesi leader in alcune filiere, può rivendicare le proprie eccellenze. Vogliamo fare in modo che il Clean Industrial Deal europeo possa vedere l'Italia protagonista, contribuendo alla nuova reindustrializzazione del Vecchio Continente". Così Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, alla presentazione dei risultati della terza edizione del progetto "L'Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy" a Roma.

