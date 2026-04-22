Sostenibilità | italiani e notizie green lo scarto tra informazione e fiducia

Gli italiani mostrano un interesse crescente per le notizie ambientali, ma spesso si trovano di fronte a un divario tra le informazioni disponibili e la fiducia riposta nelle fonti. Secondo recenti dati, molte persone accedono a notizie green, tuttavia persistono dubbi sulla affidabilità di alcune fonti di informazione. La questione riguarda sia il modo in cui vengono diffuse le notizie sia la percezione della credibilità delle fonti stesse.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Gli italiani e l'informazione ambientale tra accesso e fiducia nelle fonti. Oggi, Giornata mondiale della Terra, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile' a Palazzo Emilio Turati, Conai ha presentato i dati dell'Osservatorio Scelta che analizzano come gli italiani si informano sui temi ambientali. Scelta (Sviluppare la Circular Economy facendo Leva sulle Tendenze d'Acquisto) è l'osservatorio promosso da Conai in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con l'obiettivo di comprendere i fattori che influenzano i comportamenti di consumo e il rapporto tra informazione, fiducia e sostenibilità.🔗 Leggi su Iltempo.it

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