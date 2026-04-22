Sostenibilità e resilienza del Sistema sanitario | presentato il rapporto sulle malattie non trasmissibili

È stato presentato il Rapporto italiano sulle malattie non trasmissibili, sviluppato da un ente di ricerca. Il documento analizza dati relativi a prevalenza, mortalità e fattori di rischio associati a queste patologie nel paese. Viene evidenziata la distribuzione geografica e le differenze tra gruppi di età e genere. Il rapporto fornisce anche informazioni sulle strategie di prevenzione e gestione adottate nel sistema sanitario nazionale.

È stato presentato il Rapporto italiano sulle malattie non trasmissibili sviluppato da ALTEMS, con il coordinamento scientifico dell’ingegnere Emmanouil Tsiasiotis e con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia e Philips, nell’ambito della Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR), iniziativa internazionale che mette insieme Istituzioni, Università e Industria per supportare i sistemi sanitari nel migliorare sostenibilità e capacità di risposta assistenziale. Il report fornisce un’analisi sistemica articolata su sette domini di performance: salute della popolazione, governance, erogazione dei servizi, finanziamento, workforce, tecnologie e sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Lapresse.it

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