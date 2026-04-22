L’economia circolare, basata sul riuso e sulla riduzione degli sprechi, viene considerata un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile. In una dichiarazione pubblica, un rappresentante ha sottolineato che la comunicazione riveste un ruolo centrale nel diffondere la consapevolezza sui temi legati alla sostenibilità. La discussione si è concentrata sull’importanza di promuovere pratiche che favoriscano l’economia circolare come parte integrante delle strategie di tutela ambientale.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "L'economia circolare è un'economia del riuso che costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile della nostra società. Perché l'Italia faccia sempre meglio in questo settore serve la partecipazione di tutti attraverso una costante raccolta differenziata e soprattutto attraverso la costruzione di una consapevolezza, di una nuova consapevolezza di ognuno di noi. A tal fine, dunque, è centrale il lavoro dei giornalisti, è sempre centrale il lavoro della comunicazione". Così Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, in un video-messaggio inviato in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', questa mattina a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Barachini: "Comunicazione centrale per costruire consapevolezza"

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