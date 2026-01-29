Assistenti all’autonomia e alla comunicazione | centrale la laurea L-19

Il disegno di legge unificato, approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, punta a regolamentare meglio la figura degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione, conosciuti come ASACOM. Questa figura, che riguarda persone con disabilità, diventa più centrale grazie a una nuova disciplina nazionale che modifica la legge del 1992. Ora si attende una decisione definitiva, ma già si parla di un passo importante per migliorare i servizi e le tutele.

di Alessandro Prisciandaro – Il DDL unificato nn. 236, 793 e 1141-A, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, introduce una disciplina nazionale organica per la figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), intervenendo sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Il testo unificato modifica l’art. 3 del D.Lgs. 662017, qualificando l’ASACOM come operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e supporto alla comunicazione, allo sviluppo dell’autonomia e alle relazioni nei contesti educativi e scolastici, in attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Assistenti allautonomia

La Camera ha approvato un nuovo disegno di legge che riguarda gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Adjusting high expectations in your workers.

Ultime notizie su Assistenti allautonomia

Argomenti discussi: Assistenti per autonomia e comunicazione, il Senato approva il ddl: requisiti professionali, concorsi riservati e tutele per la continuità occupazionale; Inclusione scolastica: il Senato approva le norme per il riconoscimento del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione; Ddl assistenti all'autonomia, Anief esulta: nuovo passo verso la maggiore promozione dell'inclusione degli alunni con disabilità, 34 anni dopo la legge; Approvata al Senato la legge sul profilo professionale dell’assistente all’autonomia e comunicazione: svolta per l’inclusione scolastica.

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, Marti: Dallo Stato una scelta concreta di inclusione e giustiziaApprovato il ddl che riconosce il profilo professionale, il presidente della Commissione Cultura Senato: Riconosciute dignità, tutele e certezze a professionalità indispensabili ... msn.com

LEGA * SENATO: «SCUOLA, MARTI (LEGA): DDL ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, RISULTATO STORICO PER INCLUSIONE(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Roma 28 gen.- Con l'approvazione al Senato del disegno di ... agenziagiornalisticaopinione.it

Abbiamo approvato il disegno di legge sugli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. La normativa ridefinisce la figura professionale, stabilisce requisiti chiari e disciplina funzioni, profilo e trattamento economico, garantendo m - facebook.com facebook