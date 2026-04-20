A Messina si è svolto un incontro presso l’Accademia Peloritana dei Pericolanti, all’interno dell’Università, incentrato sulla prevenzione e la comunicazione legate all’HPV. La discussione ha visto la partecipazione di professionisti del settore e si è concentrata sull’importanza di informare e sensibilizzare il pubblico riguardo a questa infezione. L’obiettivo era approfondire le strategie di comunicazione e metodologie di prevenzione nel campo della medicina contemporanea.

Prevenzione e comunicazione come leve decisive della medicina contemporanea. È da qui che ha preso avvio il confronto ospitato all’Accademia Peloritana dei Pericolanti, nella sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, dedicato alla lotta contro l’HPV e al ruolo delle Medical.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Hpv, prevenzione e salute: confronto sull’importanza del vaccinoSANSEPOLCRO Un incontro per informare sull’Hpv, l’importanza gli screening e della vaccinazione per prevenire le infezioni e i tumori ad esso...

Prevenzione e consapevolezza: sei classi a confronto sul bullismo a CivitellaMattinata ricca di stimoli - che i ragazzi hanno accolto e rilanciato con domande, testimonianze , denunce e riflessioni - preso la sala consiliare...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Prevenzione, dialogo, consapevolezza: a Messina confronto su HPV e comunicazione nella cura; Alghero, circa duecento studenti al Teatro Civico per il Progetto Martina: prevenzione, consapevolezza e dialogo al centro dell’incontro; Rigenerazione urbana e prevenzione sismica: il dialogo Italia – Turchia. L’incontro all’OAR; Prevenzione e consapevolezza: partecipato seminario sul tumore al seno alla Borsa Merci.

Prevenzione e consapevolezza: partecipato seminario sul tumore al seno alla Borsa MerciEsperti, medici e istituzioni a confronto per promuovere diagnosi precoce, corretti stili di vita e il ruolo della psicologia nei percorsi di prevenzione e cura ... lanazione.it

Prevenzione oncologica al centro del terzo appuntamento di Medicina è Cultura a CasertaSabato 18 aprile, all’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Caserta, un incontro gratuito e aperto alla cittadinanza per parlare di tumori, consapevolezza e stili di vita. Relatore d’eccezione il dotto ... casertaweb.com

XI Giornata Nazionale della Salute della Donna Le iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia in piazza, negli ospedali, nelle scuole: prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure. Open Day dedicato al benessere della donna e attività di pr - facebook.com facebook

Rischio idrogeologico, Rinaldi: “Basta interventi dopo le emergenze, ora prevenzione e programmazione” x.com