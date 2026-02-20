Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato nuovi percorsi di formazione, portando alla specializzazione di 18.137 docenti di sostegno. Questo aumento nasce dall’esigenza di rispondere meglio alle necessità degli studenti con disabilità nelle scuole italiane. I nuovi insegnanti, provenienti da diversi istituti, si preparano per affiancare gli studenti più fragili con maggiore competenza. La formazione mirata mira a migliorare l’assistenza nelle classi e a garantire un supporto più efficace.

Sono 18.137 in più i docenti di sostegno che si sono specializzati grazie ai nuovi percorsi avviati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che si vanno ad aggiungere ai canali tradizionali. I percorsi sono previsti nel decreto-legge 71 del 31 maggio 2024 e sono organizzati per la prima volta anche da INDIRE. “Abbiamo dato una risposta concreta alla necessità di personale qualificato sul sostegno, con competenze indispensabili per garantire una scuola che sappia valorizzare al meglio i talenti di ogni studentessa e di ogni studente. Investire nella formazione dei docenti significa garantire pienamente il diritto allo studio degli alunni con disabilità e rafforzare la qualità del nostro sistema scolastico”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scuola, 18.137 nuovi docenti specializzati per il sostegno agli alunni con disabilità

Leggi anche: Sostegno: 18.137 nuovi docenti specializzati grazie al MIM

Leggi anche: Insegnanti di sostegno, il Consiglio d'Europa: «Troppi precari in Italia, violati i diritti dei docenti e degli alunni con disabilità»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.