Inclusione scolastica e alunni con disabilità | responsabilità organizzative e tutele assicurative nella scuola contemporanea

L’inclusione degli studenti con disabilità diventa ogni anno un tema sempre più centrale nelle scuole italiane. Le istituzioni devono garantire non solo un ambiente accogliente, ma anche rispondere a responsabilità organizzative e tutele assicurative. In pratica, le scuole devono adattare gli spazi, formare il personale e assicurarsi che ogni alunno possa seguire le lezioni senza ostacoli. La legge impone alle scuole di rispettare questo principio, ma spesso si incontrano difficoltà pratiche e questioni burocratiche. I dirigenti scolastici si confrontano con vari adempimenti

L'inclusione scolastica degli studenti con disabilità costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento italiano e un obbligo giuridico per le istituzioni scolastiche. La sua attuazione concreta comporta tuttavia una complessità crescente sul piano organizzativo, gestionale e assicurativo. Infortuni, danni a persone o cose, attività svolte in ambienti non ordinari e la compresenza di più soggetti rendono indispensabile.

Al via Lumen, il progetto Fami per l’integrazione degli alunni con background migratorioRoma, 9 febbraio 2026 - Sono ufficialmente partite le attività del progetto FAMI 2021–2027 – LUMEN ScUola Migrazione E iNtegrazione (PROG-307), un’iniziativa pensata per rafforzare i percorsi di inclu ... stranieriinitalia.it

Marigliano, inclusione scolastica: parte il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito N22Supporto dedicato agli alunni stranieri Marigliano, inclusione scolastica: parte il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito N22 ... marigliano.net

SERRARA FONTANA Potenziata l’assistenza scolastica per gli alunni con disabilità Un nuovo intervento a sostegno dell’inclusione scolastica arriva dal Comune di Serrara Fontana, che ha formalizzato il potenziamento del servizio di a...#CRONACA #alunnic facebook