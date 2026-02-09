Inclusione scolastica e alunni con disabilità | responsabilità organizzative e tutele assicurative nella scuola contemporanea

Da orizzontescuola.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inclusione degli studenti con disabilità diventa ogni anno un tema sempre più centrale nelle scuole italiane. Le istituzioni devono garantire non solo un ambiente accogliente, ma anche rispondere a responsabilità organizzative e tutele assicurative. In pratica, le scuole devono adattare gli spazi, formare il personale e assicurarsi che ogni alunno possa seguire le lezioni senza ostacoli. La legge impone alle scuole di rispettare questo principio, ma spesso si incontrano difficoltà pratiche e questioni burocratiche. I dirigenti scolastici si confrontano con vari adempimenti

L’inclusione scolastica degli studenti con disabilità costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento italiano e un obbligo giuridico per le istituzioni scolastiche. La sua attuazione concreta comporta tuttavia una complessità crescente sul piano organizzativo, gestionale e assicurativo. Infortuni, danni a persone o cose, attività svolte in ambienti non ordinari e la compresenza di più soggetti rendono indispensabile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Inclusione Scolastica

Inclusione scolastica: aumentano gli studenti con disabilità, ma diminuiscono i supporti

Il Comune rafforza l’inclusione: nuovo regolamento per alunni con disabilità e adesione alla rete Spis

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inclusione Scolastica

Argomenti discussi: Il docente di sostegno, si chiamerà docente per l'inclusione. Cosa cambia nel nome e nella sostanza; Inclusione scolastica: come il progetto INCLUD-ED ha rivoluzionato la partecipazione di studenti fragili con gruppi interattivi, tertulie dialogiche ed educazione familiare; Assistenza scolastica e fondi: Tagliare è come indebolire l’inclusione degli alunni; Noventa, inclusione scolastica: dall’aula multisensoriale al potenziamento degli educatori.

Al via Lumen, il progetto Fami per l’integrazione degli alunni con background migratorioRoma, 9 febbraio 2026 - Sono ufficialmente partite le attività del progetto FAMI 2021–2027 – LUMEN ScUola Migrazione E iNtegrazione (PROG-307), un’iniziativa pensata per rafforzare i percorsi di inclu ... stranieriinitalia.it

Marigliano, inclusione scolastica: parte il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito N22Supporto dedicato agli alunni stranieri Marigliano, inclusione scolastica: parte il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito N22 ... marigliano.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.