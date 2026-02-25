Carpaneto rinnovato il sostegno alla Caritas | 2.500 euro per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Carpaneto ha rinnovato anche per quest’anno la collaborazione con la Caritas parrocchiale, confermando un impegno concreto a sostegno delle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà. A darne notizia è il sindaco Andrea Arfani. «È stata infatti rinnovata la convenzione tra il Comune e la Caritas di Carpaneto che prevede il trasferimento di 2.500 euro destinati all’acquisto di beni di prima necessità – generi alimentari, prodotti per l’igiene e altri beni essenziali – da distribuire alle famiglie residenti sul territorio comunale». «Si tratta di un progetto che portiamo avanti da alcuni anni e che rappresenta una scelta precisa dell’Amministrazione: crediamo che il modo più efficace per aiutare chi ha bisogno sia sostenere chi, quotidianamente, è già in prima linea. Anziché strutturare interventi esterni e calati dall’alto, preferiamo rafforzare il lavoro di chi conosce direttamente le persone, le famiglie e i loro reali bisogni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

