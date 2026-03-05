Nuove Acque stanzia un milione e mezzo di euro per le famiglie in difficoltà
Nuove Acque ha deciso di destinare un milione e mezzo di euro per aiutare le famiglie in difficoltà a coprire le spese dell'acqua nel 2025. Di questi fondi, 300mila euro provengono dalle risorse proprie dell’azienda, rappresentando un impegno economico che supera di gran lunga le somme precedentemente messe a disposizione. La decisione è stata comunicata dall’ente senza ulteriori dettagli sul metodo di distribuzione o sui criteri di accesso.
Nuove Acque ha adottato misure straordinarie di sostegno agli utenti per compensare la spesa idrica del 2025, erogate con risorse proprie pari a 300mila euro, triplicando di fatto il proprio impegno economico. Si tratta di ulteriori fondi in aggiunta al Bonus Sociale Idrico previsto dall’autorità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Il Comune di Como stanzia quasi mezzo milione di euro per le battaglie legali: "Mai così tanto prima di questa amministrazione"
“Myself Plus 2026”, un milione e mezzo di euro per le nuove imprese di giovani e donne: i dettagliLa giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti, ha approvato l’avvio dell’intervento...
The Friendly Creature | ANIMATION, FAMILY | Full Movie in English
Contenuti utili per approfondire Nuove Acque.
Nuova acqua per il Trasimeno, è arrivata quella di MontedoglioNuova acqua per il Trasimeno. Al lago è infatti arrivata quella proveniente dall'invaso di Montedoglio (200 litri al secondo) con un impianto di adduzione che fa capo al potabilizzatore di Tuoro sul T ... ansa.it
Dalla fonte al rubinetto, la mappa. Come l’acqua diventa potabileViaggio alla scoperta degli impianti che regolano la potabilizzazione della materia prima. CLASSI 2 A e 2 B CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II, AREZZO. lanazione.it