Nuove Acque stanzia un milione e mezzo di euro per le famiglie in difficoltà

Nuove Acque ha deciso di destinare un milione e mezzo di euro per aiutare le famiglie in difficoltà a coprire le spese dell'acqua nel 2025. Di questi fondi, 300mila euro provengono dalle risorse proprie dell’azienda, rappresentando un impegno economico che supera di gran lunga le somme precedentemente messe a disposizione. La decisione è stata comunicata dall’ente senza ulteriori dettagli sul metodo di distribuzione o sui criteri di accesso.