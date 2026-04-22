Forbici, quelle a punta tonda per la carta, pistole ad acqua o pistoline di legno a elastici. C'era un po' di tutto nell'arsenale della professoressa sospesa per aver tagliato una ciocca di capelli a due studentesse di terza media a Mestre. Strumenti che la docente usava per "farsi riconoscere" dagli studenti, instaurare con loro un rapporto meno distaccato e, in ultima istanza, guadagnarsene l'attenzione. Per dirla con parole sue: "Con i ragazzi di oggi bisogna fare praticamente teatro". Sarebbe questo l'intento - un po' scherzoso e un po' scocciato - alla base dell'azione compiuta durante un compito in classe, quando l'ennesimo richiamo al silenzio e all'ordine tra i banchi era caduto nel vuoto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sospesa per aver tagliato i capelli alle alunne, la prof di Mestre: "Avevano tradito la mia fiducia, ma era uno scherzo e lo hanno capito"

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