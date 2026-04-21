La prof che ha tagliato i capelli a due alunne è stata sospesa

Una docente di una scuola media di Venezia è stata sospesa dall’insegnamento dopo aver tagliato i capelli a due sue alunne. L’episodio è avvenuto durante l’orario scolastico e ha portato alla decisione di sospendere la supplente. La direzione dell’istituto ha avviato verifiche sulla vicenda, che ha suscitato diverse reazioni tra studenti e genitori.

La supplente della scuola media Bellini di Venezia che ha tagliato i capelli a due sue allieve è stata sospesa dall’insegnamento. In attesa della chiusura del procedimento disciplinare da parte dell’ufficio scolastico regionale del Veneto. Secondo i racconti delle alunne durante una lezione a fronte di una richiesta reiterata di una studentessa («Prof, quanto dev’essere lungo il riassunto?») la professoressa aveva preso una forbice e le aveva tagliato una ciocca di capelli ripetendo poco dopo l’azione con una compagna. Le convocazioni. Ieri i genitori, le due studentesse e la supplente sono stati convocati a scuola. La dirigente scolastica Antonina Randazzo ha provato a capire che cosa avesse scatenato una situazione così fuori controllo in aula.🔗 Leggi su Open.online

FIGLIODIEGO HA TAGLIATO I CAPELLI LLE BULLE DELLA 3 A , PERCHE' HANNO PRESO IN GIRO E SPINTO CHIARA

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