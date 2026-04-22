Sorpreso a Visogliano con due migranti in auto | arrestato trafficante ucraino

Un uomo è stato arrestato a Visogliano dopo essere stato trovato con due migranti a bordo della sua auto. L’arresto è avvenuto durante un controllo delle forze dell’ordine, che hanno scoperto la presenza dei migranti a bordo del veicolo. L’indagato è stato identificato come un trafficante ucraino. La vicenda si inserisce in un quadro di attività illegali di trasporto di migranti che si verificano anche nel territorio italiano.

Ogni tanto anche in Italia emergono notizie relative agli ucraini che trasportano persone provenienti dalla rotta balcanica. È il caso dell'arresto di un passeur avvenuto nella notte del 21 aprile dopo l'intervento dei carabinieri avvenuto nei pressi della stazione dei treni di Visogliano, nel.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Sorpreso a rubare in un'auto, sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agentiLa serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di... Cefalù, sorpreso con la droga in auto: arrestato per spaccioI carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, con il supporto del personale della stazione di Campofelice di Roccella e...