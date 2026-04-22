Sorpresa Inter 15 milioni per l’attaccante della Serie A

L’Inter ha concluso l’acquisto di un attaccante della Serie A per 15 milioni di euro, secondo quanto riportato. La squadra ha festeggiato la vittoria contro il Como, ma il dirigente ha già rivolto l’attenzione al mercato, con un investimento mirato che sembra essere stato deciso dai vertici societari. La trattativa si è svolta nei giorni scorsi e il trasferimento è stato confermato nelle ultime ore.

di Patrizio Trecca L’entusiasmo in casa Inter è alle stelle dopo la vittoria contro il Como, ma per Chivu la priorità resta il calciomercato: ecco il regalo di Marotta. L’ Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo il rocambolesco 3-2 maturato ieri sera ai danni di un indomito Como nella semifinale di Coppa Italia, mette nel mirino una storica doppietta. Con lo Scudetto ormai praticamente in tasca, la compagine nerazzurra punta a sollevare entrambi i trofei nazionali per chiudere in gloria un’annata fin qui dominante (almeno in Itala). Tuttavia, nonostante i successi sul campo, le attenzioni della dirigenza sono già proiettate verso un calciomercato che, paradossalmente, ha acquisito una rilevanza superiore agli stessi obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sorpresa Inter, 15 milioni per l’attaccante della Serie A MERCATO INTER: 3 Colpi Pesantissimi Giovane, Guendouzi e Akanji! Notizie correlate Colpo a sorpresa per l’Inter: trattativa con l’Arabia per l’ex attaccante di Aston Villa e BayerL’Inter è attesa da una sfida importantissima, oltre che incredibilmente affascinante, in casa del Borussia Dortmund per provare a staccare il pass... Sì allo sconto da 15 milioni: la Juve chiude per il nuovo attaccantedi Bruno De SantisLa Juventus va sempre a caccia di un attaccante, da affiancare a Vlahovic, e può arrivare il via libera con lo sconto Cercasi gol... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter, più poteri a Chivu: caccia a un nuovo Lookman, spunta un nome a sorpresa; Regalo scudetto per Chivu, primo colpo per la prossima stagione; Inter-Como, le formazioni ufficiali: conferma per Pepo Martinez, 4 cambi rispetto al Cagliari, sorpresa a destra; Dal Napoli all’Inter: affare da 15 milioni | Dopo otto anni lascia gli azzurri. 15 milioni alla Juventus, l’Inter è pronta a chiudere il colpo a sorpresaGiungono novità a sorpresa per quello che riguarda il calciomercato con l’Inter che sta guardando a diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Uno dei calciatori che ... calciomercato.it Inter, il futuro di Pavard è un rebus: ballano 15 milioni, gli scenari con il MarsigliaMancano sette partite, più almeno una in Coppa Italia (c'è il ritorno della semifinale con il Como, 0-0 all'andata al Sinigaglia). tuttomercatoweb.com Inter-Como, le formazioni ufficiali: sorpresa Luis Henrique, c'è Bonny. La scelta su Diao x.com Ufficiali le scelte di Chivu per Inter-Como: c'è Luis Henrique sulla fascia destra! Nessuna sorpresa, invece, in attacco: al fianco di Marcus Thuram ci sarà Bonny Tra i pali spazio ancora a Pepo Martinez #intercomo #coppaitalia #inter - facebook.com facebook