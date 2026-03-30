La Juventus sta cercando un nuovo attaccante da affiancare a Vlahovic e ha raggiunto un accordo per uno sconto di 15 milioni. La trattativa riguarda un calciatore che potrebbe rafforzare il reparto offensivo della squadra, con l'obiettivo di aumentare le possibilità di segnare. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l'acquisto.

di Bruno De Santis La Juventus va sempre a caccia di un attaccante, da affiancare a Vlahovic, e può arrivare il via libera con lo sconto Cercasi gol disperatamente. La Juventus sta vivendo una stagione complicata, resa ancora più difficile dalla mancanza di un vero bomber. L’assenza di Vlahovic, praticamente Spalletti non lo ha quasi mai avuto a disposizione, ha avuto un peso nel campionato bianconero: David e Openda non hanno risposto alle aspettative e così la squadra si è ritrovata senza un uomo in grado di finalizzare il gioco. Ecco perché in estate, al di là di come terminerà questo campionato, si procederà con l’acquisto di almeno un centravanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sì allo sconto da 15 milioni: la Juve chiude per il nuovo attaccante

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