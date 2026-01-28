Colpo a sorpresa per l’Inter | trattativa con l’Arabia per l’ex attaccante di Aston Villa e Bayer

L’Inter ha fatto un colpo a sorpresa: ha avviato una trattativa con l’Arabia per l’acquisto dell’ex attaccante di Aston Villa e Bayer, che ora gioca con Benzema all’Al Ittihad. La società nerazzurra si muove in modo deciso, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Intanto, i nerazzurri si preparano alla partita importante contro il Borussia Dortmund, che potrebbe decidere il loro pass agli ottavi di finale.

I nerazzurri sono improvvisamente piombati sul francese che in questo momento gioca con Benzema all'Al Ittihad L'Inter è attesa da una sfida importantissima, oltre che incredibilmente affascinante, in casa del Borussia Dortmund per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale diretti. Scenario difficile, quasi impossibile, ma in questa Champions League nulla è scontato e può succedere ancora di tutto. Nel frattempo i nerazzurri lavorano sul mercato, continuano a osservare senza però sferrare colpi particolari. È arrivato un giovane come Jakirovic mentre un altro non vestirà la maglia dell'Inter, ovvero Mlacic.

