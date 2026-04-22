Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA nel 2027 la spiegazione al tifoso | Corpo e mente

Camila Giorgi ha annunciato il suo ritorno nel circuito WTA nel 2027 attraverso un messaggio sui social. La tennista ha spiegato a un tifoso che la decisione deriva da ragioni legate al suo stato fisico e mentale. La giocatrice aveva lasciato il tennis professionistico qualche tempo prima e ora ha deciso di riprendere l’attività agonistica, condividendo pubblicamente la sua scelta.

Camila Giorgi annuncia a sorpresa il ritorno in campo nel 2027: l'ex tennista ha svelato sui social, ad un fan, la motivazione che l'ha spinta a riprendere la racchetta in mano. Lo farà per ritrovare la forma migliore fisica e mentale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Milly Carlucci su Canzonissima: “Volevano prolungarlo ma non è stato possibile. Tornerà nel 2027”Milly Carlucci ha riportato Canzonissima in tv, uno dei titoli storici della Rai. Ex tennista e concorrente dell’Isola Camila Giorgi è incinta, l’annuncio con il fidanzato: “San Valentino in 3”L'ex tennista e concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2025 ha annunciato con una story di essere in dolce attesa. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tabellone WTA Stoccarda 2026: per Paolini prima Rybakina poi Swiatek o Andreeva; NBA, finisce l’era Rivers a Milwaukee: licenziato da capo allenatore. Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA nel 2027, la spiegazione al tifoso: Corpo e menteCamila Giorgi annuncia a sorpresa il ritorno in campo nel 2027: l’ex tennista ha svelato sui social, ad un fan, la motivazione che l’ha spinta a riprendere la racchetta in mano. Lo farà per ritrovare ... fanpage.it Camila Giorgi annuncia il ritorno nel circuito Wta nel 2027Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito Wta dal 2027. Lo ha annunciato la tennista azzurra in una storia su Instagram. L'ex numero 26 al mondo, che aspetta un figlio, aveva disputato l'ultima ... sport.sky.it CAMILA GIORGI: IL RITORNO È UFFICIALE! Dopo la splendida notizia della dolce attesa, l'ex numero 26 del mondo ha confermato via social che il suo viaggio nel circuito WTA non è affatto finito. Il 2027 segnerà il rientro di una delle giocatrici più talen - facebook.com facebook Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA dal 2027 #Tennis #Giorgi #WTA x.com