Sorpresa australiana per la prof Olimpia Niglio docente di restauro

Lunedì 20 aprile mattina, la docente di restauro ha ricevuto una sorpresa inattesa durante una giornata normale. L'evento si è svolto in Australia, senza dettagli aggiuntivi sui motivi o sul contesto. La notizia si concentra sull'episodio avvenuto nel corso della mattinata, senza ulteriori informazioni su reazioni o conseguenze. La vicenda ha suscitato curiosità, rendendo evidente come un semplice momento possa trasformarsi in una sorpresa significativa per chi la vive.

Una bella sorpresa, lunedì scorso 20 aprile al mattino, per la professoressa Olimpia Niglio, docente di restauro architettonico e beni culturali, presso la facoltà di ingegneria dell’ Università di Pavia, e collaboratrice dell’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti in vari progetti culturali dell’Arcidiocesi. La radio australiana ( ABC Radio ) ha trasmesso in apertura ad un programma sull’educazione al patrimonio culturale queste parole (ovviamente in inglese): "Olimpia Niglio rappresenta una delle voci più autorevoli nel panorama internazionale contemporaneo per quanto riguarda la tutela del patrimonio e della “bellezza e dell’identità” dei luoghi, con un’attenzione sempre rivolta alla dimensione umana dell’abitare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sorpresa... australiana per la prof Olimpia Niglio docente di restauro Notizie correlate “Per noi lei sarà sempre la prof più veloce del mondo”: la sorpresa degli studenti alla prof Favaretto dopo il sogno olimpico sfumatoMartina Favaretto, docente e bobbista, manca le Olimpiadi per due centesimi ma trova conforto a scuola. Leggi anche: Beffa per maestri e prof, la piattaforma Carta docente (da oggi online) è “in manutenzione”: percorso a ostacoli per godere di 383 euro