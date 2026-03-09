Oggi la piattaforma Carta docente è tornata online dopo un'interruzione temporanea, ma subito si è verificato un sovraccarico di accessi. La piattaforma è rimasta in manutenzione fino alle 12, quando è stata riattivata. Tuttavia, pochi minuti dopo, è andata in tilt a causa dell’elevato numero di utenti che cercavano di usufruire del bonus di 383 euro.

Fino alle 12 la piattaforma Carta docente è rimasta “in manutenzione”. Un minuto dopo mezzogiorno si è sbloccata ma è andata in tilt perché è stata presa d’assalto. Sugli schermi dei docenti è apparsa la dicitura: “In questo momento ci sono molti utenti connessi. Per garantire il miglior servizio, ti chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno, avrai a disposizione dieci minuti per accedere al servizio e, una volta entrato, avrai trenta minuti per effettuare le operazioni”. Attese di oltre otto minuti per poter finalmente visionare il proprio borsellino. È iniziata così la giornata inaugurale di “Carta docente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beffa per maestri e prof, la piattaforma Carta docente (da oggi online) è “in manutenzione”: percorso a ostacoli per godere di 383 euro

